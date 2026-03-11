Menü Suche
Hertha: Kehrtwende bei Klemens?

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Pascal Klemens im Hertha-Trikot @Maxppp

Die Zukunft von Pascal Klemens könnte unter Umständen doch bei Hertha BSC liegen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gab es zuletzt wieder Gespräche zwischen dem Management des 21-jährigen Innenverteidigers und den Hertha-Bossen. Die Fronten seien inzwischen nicht mehr so verhärtet, wie in den vergangenen Wochen.

Der Vertrag des gebürtigen Berliners läuft im Sommer. Trainer Stefan Leitl strich den Rechtsfuß in den vergangenen Zweitligapartien sogar aus dem Spieltagskader und forderte, dass der Jungprofi zunächst seine offene Vertragssituation klären soll. Sollte das zeitnah geschehen, wird der Abwehrspieler wieder vollständig bei den Profis integriert werden.

