„Volle Kanone“: Traum-Transfer für Atubolu?

Der SC Freiburg hat in der festen Annahme, dass Noah Atubolu den nächsten Karriereschritt macht, eine neue Nummer eins verpflichtet. Mio Backhaus (22) kam für 15 Millionen Euro von Werder Bremen – Atubolu darf und soll nun gehen.

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Doch sein Traumtransfer zu Newcastle United zerschlug sich. Andere Optionen wie Hull City, der AFC Bournemouth oder Real Sociedad San Sebastián reizen den 24-Jährigen wenig. Noch immer ist Atubolu beim SCF, trainiert dort aktuell nur individuell.

Nach wie vor ist aber Bewegung drin im Poker. Freiburgs Sportchef Jochen Saier sagte erst gestern: „Jetzt ist er in der Phase, wo er Gespräche führt, wo er Dinge austariert.“ Etwas Licht ins Dunkel bringt ein Bericht von ‚Sky‘.

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Atubolu soll 20 Millionen bringen

Aston Villa beobachtet die Lage nach wie vor, Bournemouth würde am liebsten sofort zuschlagen, heißt es. Und dann gebe es noch einen „englischen Topklub“, der „volle Kanone drin“ sei im Werben um Atubolu. Den Namen dieses Klubs verriet ‚Sky‘ aber noch nicht. Klar ist: Er scheint die Kragenweite zu haben, die Atubolus Wünschen entspricht.

Ein Jahr vor Vertragsende erhofft sich Freiburg mindestens 20 Millionen Euro Ablöse für sein Eigengewächs.