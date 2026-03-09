Überraschung: Fährt Urbig zur WM?

Wenn der FC Bayern am morgigen Dienstag (21 Uhr) bei Atalanta Bergamo antritt, wird einmal mehr Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen. Der 22-Jährige ist der verlässliche Ersatz für Manuel Neuer (39). Und da Neuer in dieser Saison ebenso verlässlich mit kleineren Verletzungen pausieren muss, wird Urbig immer wichtiger.

Auf elf Spiele kann der ehemalige U21-Nationalspieler schon zurückblicken, weitere werden noch folgen. Zwar ist Urbig noch nicht immer fehlerfrei, seine selbstbewusste Ausstrahlung, die Präsenz, das Torwartspiel und das Spiel mit dem Fuß deuten darauf hin, dass ein Top-Torhüter heranreift.

Auf den Punkt da

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat auch Julian Nagelsmann den ehemaligen Kölner längst auf dem Zettel. Dem Boulevardblatt zufolge gibt es Gedankenspiele, Urbig schon im Sommer zur Weltmeisterschaft als dritten oder vierten Torhüter mitzunehmen. Die Gründe sind vielfältig und eine Nominierung nicht unbedingt gewagt, vielmehr beinahe logisch.

Gegen Werder Bremen (3:0) und Borussia Mönchengladbach (4:1) musste Urbig zur Pause für den verletzten Neuer einspringen und stellte unter Beweis, dass er auf den Punkt voll fokussiert da ist. Das hatte der Rechtsfuß schon in der vergangenen Saison gezeigt, als er gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League (3:0) unverhofft in der Schlussphase zu seinem Bayern-Debüt gekommen war.

Schaut Nübel wieder in die Röhre?

Als weiteren Pluspunkt hat Urbig das Zusammenspiel mit Neuer. Nagelsmann legt viel Wert auf Harmonie im Kader. Das Paradebeispiel für Harmonie ist das Verhältnis zwischen Urbig und Neuer. Trotz seiner Reservistenrolle hegt Urbig keinen Groll, lobt seinen Kontrahenten stets in den höchsten Tönen und geht vorbildlich wieder auf die Bank, wenn Neuer zurück ist.

Eigenschaften, die Nagelsmann im Hinblick auf die WM gefallen werden, schließlich sind die Chancen auf einen Einsatz selbst bei einer Nominierung gering. Die Frage ist, wen Urbig verdrängen würde. In die Röhre schauen könnte ausgerechnet Alexander Nübel (29), der bei den Bayern vor einer ungewissen Zukunft steht. Wie bei den Bayern könnte Urbig auch im DFB-Team in der Hackordnung an Nübel vorbeiziehen.

Nübel hat allerdings noch einen Vorsprung vor Konkurrenten wie Finn Dahmen (27) und Noah Atubolu (23), die in jüngerer Vergangenheit berücksichtigt wurden. In jedem Fall steht bis zur WM auf der Torhüter-Position beim DFB ein enges Rennen an. Und Urbig hat nicht die schlechtesten Karten.