Book über Adeyemi-Poker: „Nicht die präferierte Lösung“

Der Vertragspoker zwischen Karim Adeyemi und Borussia Dortmund zieht sich nach wie vor in die Länge. „Jede Partei hat ihre Vorstellungen. Dass die Bedingungen nicht zu jedem Zeitpunkt übereinanderliegen, ist häufiger in Vertragsgesprächen der Fall – nicht nur bei Karim. Aber deswegen sind wir ja im Austausch“, ordnet Geschäftsführer Sport Lars Ricken im Interview mit der ‚Sport Bild‘ ein.

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Adeyemis Vertrag läuft 2027 aus. Mit dem 24-Jährigen in das letzte Vertragsjahr zu gehen, möchten die Verantwortlichen möglichst vermeiden. „Das ist nicht die präferierte Lösung. Wir werden die Gespräche mit Karim und seinem Management auch in der Sommerpause weiterführen“, verspricht Sportdirektor Ole Book gegenüber der ‚Sport Bild‘. Zuletzt hieß es, der BVB sei zu Zugeständnissen bereit, um mit Adeyemi zu verlängern. Eine schnelle Entscheidung ist jedoch weiterhin nicht absehbar.