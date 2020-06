Edouard winkt neuer Kontrakt bei Celtic

Celtic Glasgow ist in Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung mit Odsonne Edouard getreten. Dies bestätigt Geschäftsführer Neil Lennon bei ‚Sky Sports‘: „Es laufen zurzeit Gespräche mit seinen Vertretern.“

Zuvor war der 22-jährige Edouard mehrfach mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden, mögliche Anwärter waren Borussia Dortmund, der FC Arsenal und Leicester City. Doch Lennon will den Stürmer keineswegs so einfach ziehen lassen: „Er hatte eine zauberhafte Saison dieses Jahr und wir wollen ihn behalten. So einfach ist das. Wir tun alles, um ihn mindestens für eine weitere Saison zu halten.“ Der aktuelle Kontrakt des Franzosen läuft noch zwei Jahre.