Leipzig verkündet Diomande-Neuigkeiten

Yan Diomande ist zum Trainingslager von RB Leipzig nachgereist. Die Sachsen teilen mit, dass der 19-jährige Ausnahmekönner seinen Infekt überstanden hat und in Österreich zur Mannschaft gestoßen ist. Real Madrid wollte Berichten zufolge verhindern, dass Diomande nachreist und zuvor eine Transfer-Einigung erzielen.

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Willkommen im Trainingslager, Yan! 🙌🇦🇹



Nach überstandenem Infekt ist Yan Diomande zurück im Training. 💪 pic.twitter.com/wVUakWzWVC — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 5, 2026

Diomande steht kurz vor einem Wechsel zu den Königlichen. Die Vereine befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, die gestrigen Gespräche seien sehr zielführend verlaufen. Laut ‚Sky‘ wird das Gesamtpaket für Diomande deutlich über 120 Millionen Euro liegen.