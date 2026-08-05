Menü Suche
Kommentar 17
Bundesliga

Leipzig verkündet Diomande-Neuigkeiten

von Lukas Weinstock - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Yan Diomade, David Raum und Brajan Gruda (v.l.n.r.) feiern ein Tor für RB Leipzig @Maxppp

Yan Diomande ist zum Trainingslager von RB Leipzig nachgereist. Die Sachsen teilen mit, dass der 19-jährige Ausnahmekönner seinen Infekt überstanden hat und in Österreich zur Mannschaft gestoßen ist. Real Madrid wollte Berichten zufolge verhindern, dass Diomande nachreist und zuvor eine Transfer-Einigung erzielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diomande steht kurz vor einem Wechsel zu den Königlichen. Die Vereine befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, die gestrigen Gespräche seien sehr zielführend verlaufen. Laut ‚Sky‘ wird das Gesamtpaket für Diomande deutlich über 120 Millionen Euro liegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (17)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
RB Leipzig
Real Madrid
Yan Diomande

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Yan Diomande Yan Diomande
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert