Bundesliga
Leipzig verkündet Diomande-Neuigkeiten
1 min.
@Maxppp
Yan Diomande ist zum Trainingslager von RB Leipzig nachgereist. Die Sachsen teilen mit, dass der 19-jährige Ausnahmekönner seinen Infekt überstanden hat und in Österreich zur Mannschaft gestoßen ist. Real Madrid wollte Berichten zufolge verhindern, dass Diomande nachreist und zuvor eine Transfer-Einigung erzielen.
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Willkommen im Trainingslager, Yan! 🙌🇦🇹— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 5, 2026
Nach überstandenem Infekt ist Yan Diomande zurück im Training. 💪 pic.twitter.com/wVUakWzWVC
Diomande steht kurz vor einem Wechsel zu den Königlichen. Die Vereine befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, die gestrigen Gespräche seien sehr zielführend verlaufen. Laut ‚Sky‘ wird das Gesamtpaket für Diomande deutlich über 120 Millionen Euro liegen.
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