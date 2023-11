Messis verpatzte „Noche d’Or“ | Alarmstufe Rot bei United

Messis zwiespältiger Partyabend

Lionel Messi hat einen ambivalenten Saisonabschluss hinter sich. Da die MLS-Saison für Inter Miami nach dem Verpassen der Playoffs vorbei ist, hatte der Klub ein spezielles Freundschaftsspiel für Messi organisiert. Gegen den New York City FC wollte Miami die Gelegenheit nutzen, um den achten Ballon d’Or-Gewinn des Argentiniers zu feiern. Während bei der Zeremonie im Vorfeld noch alles nach Plan lief, ging in den folgenden 90 Minuten nicht mehr viel bei Miami zusammen und das Spiel ging mit 1:2 verloren. Das englische ‚Goal.com‘ schreibt: „Lionel Messis ‚Noche d’Or‘ geht schief! Der argentinische Superstar bleibt bei Inter Miamis Niederlage mit rotem Gesicht zurück.“

Den Balon d’Or-Triumph feierte La Pulga dennoch und kündigte zur Begeisterung der Fans an: „Wir sind noch nicht lange zusammen, haben aber schon Großes erreicht, darunter den ersten Titel in der Vereinsgeschichte. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die nächste Saison noch besser wird, wir werden weiterhin Spaß haben und Titel gewinnen.“ ‚ESPN‘ verbucht den Abend deshalb als Erfolg und schreibt von einem „perfekten Abschluss der ersten vier Monate“: „Das Jahr eins begann mit einer Party auf dem Spielfeld und endete mit einer weiteren Feier“.

SOS in Manchester

Manchester United befindet sich quasi im Wochentakt unmittelbar vor der Kernschmelze. Das Old Trafford ist mittlerweile schon längst zum Theatre of Nightmares geworden. Am heutigen Samstag steht das Heimspiel gegen Aufsteiger Luton Town an. Vor der Partie gegen die Hatters appellierte Trainer Erik ten Hag an die erfahrenen Spieler, mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Sportteile der englischen Tageszeitungen sind vollgepackt mit der dramatischen Situation beim Rekordmeister.

„S.O.S. – save our season“, prangt auf dem ‚Mirror‘. Gleichzeitig holt die Tageszeitung zu einem kleinen Seitenhieb aus: „Ten Hag fordert ältere Spieler auf, United zu retten und sich selbst.“ Der ‚Daily Express‘ kann die Misere bei den Red Devils ebenfalls kaum ertragen: „Holt uns da raus.“ Große Hoffnungen setzt ten Hag derweil auf eine Leistungsexplosion von Marcus Rashford, der aktuell nur ein Schatten seiner selbst ist. Der ‚Daily Star‘ verpackt den Wunsch mit der Überschrift „vom Trübsinn zum Aufschwung“.