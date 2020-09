Klopp trifft auf brillianten Bielsa | Conte spielt den Blues

Duell zwischen Klopp und Bielsa

Die Premier League ist zurück. An diesem Wochenende treffen der FC Liverpool und Aufsteiger Leeds United aufeinander: Ein Duell zwischen Jürgen Klopp und Marcelo Bielsa. Der ‚Guardian‘ hält viel von der taktischen Finesse des Leeds-Trainers und titelt: „Komplett verkabelt! Bielsas brillantes Gehirn bringt Leeds wieder in den Vordergrund.“ Die Zeitung nimmt dabei Bezug auf den Spionage-Skandal von vor einem Jahr, in dessen Zuge Marcelo Bielsa offen einräumte, den Gegner vor dem Ligaspiel ausspioniert zu haben – ein vom Argentinier beauftragter Mitarbeiter wurde mit Fernglas beim Training des damaligen Gegners Derby County erwischt. Der ‚Daily Telegraph‘ stellt hingegen Klopps Trainerkünste in den Vordergrund: „Klopp schickt Leeds in die Feuertaufe.“

Inter und Juve wildern bei Chelsea

Antonio Conte spielt laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ eine „Blues-Melodie“ und versucht alles, um N’Golo Kanté zu Inter Mailand zu locken. Conte kennt den französischen Mittelfeldspieler aus gemeinsamer Zeit beim FC Chelsea und hat Kanté als Wunschobjekt auserkoren. Daneben wolle der Italiener einen weiteren alten Bekannten nach Mailand lotsen, Marcos Alonso solle von einem Wechsel zu den Nerazzurri überzeugt werden. Auch Juventus Turin möchte einen Franzosen, der im Dienste der Blues steht, verpflichten. Auf der Titelseite des ‚Quotidiano Sportivo‘ prangt Olivier Giroud, der als Alternative zu Luis Suárez und Edin Dzeko bei der Alten Dame gehandelt wird. Als preisgünstige Alternative würde der bullige Angreifer die Bianconeri fünf Millionen Euro kosten – für Suárez oder Dzeko müsste der italienische Rekordmeister hingegen deutlich mehr investieren.

La Liga: Fokus auf Jugend

Ebenso wie die Premier League beginnt auch La Liga an diesem Wochenende. Die ‚as‘ zieht bereits ein Transferfazit, was angesichts der spärlichen Ausgaben eindeutig ausfällt: „Die 90. La Liga-Saison beginnt heute ohne große Neuverpflichtungen und ohne Zuschauer. Real Madrid und sieben weitere Klubs haben keinen einzigen Euro für Neuzugänge ausgegeben.“ Der FC Barcelona beginnt die Liga-Saison verspätet und trifft zunächst in einem Freundschaftsspiel am heutigen Samstagabend auf den spanischen Drittligisten Nàstic. Die katalanische ‚Sport‘ blickt dem Testspiel ebenso wie Trainer Ronald Koeman zuversichtlich entgegen und titelt: „Barca auf dem Vormarsch!“ Koeman selbst sagt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Trainingsniveau der vergangenen zwei Wochen.“ Ob sich Barca unter dem Niederländer spielerisch tatsächlich rehabilitiert, wird sich erst nach dem Saisonstart zeigen.