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Neuer Hannover-Torwart gefunden?

von David Hamza - Quelle: Bild
Florian Hellstern überzeugt in der Jugend des VfB Stuttgart @Maxppp

Der nächste Zweitligist schaltet sich in das Rennen um Torhüter Florian Hellstern vom VfB Stuttgart ein. Nach Informationen der ‚Bild‘ bemüht sich Hannover 96 um einen Transfer des 18-Jährigen.

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Leihgabe Nahuel Noll (23/TSG Hoffenheim) kehrt den Niedersachen wieder den Rücken, der auslaufende Vertrag von Leon Weinkauf (29) könnte laut ‚Bild‘ doch noch verlängert werden – er wäre dann hinter Hellstern eingeplant. An einer Leihe des VfB-Talents zeigen allerdings auch der SC Paderborn, Holstein Kiel, Greuther Fürth sowie die Aufsteiger Energie Cottbus und VfL Osnabrück Interesse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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