Neuer Hannover-Torwart gefunden?

Der nächste Zweitligist schaltet sich in das Rennen um Torhüter Florian Hellstern vom VfB Stuttgart ein. Nach Informationen der ‚Bild‘ bemüht sich Hannover 96 um einen Transfer des 18-Jährigen.

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Leihgabe Nahuel Noll (23/TSG Hoffenheim) kehrt den Niedersachen wieder den Rücken, der auslaufende Vertrag von Leon Weinkauf (29) könnte laut ‚Bild‘ doch noch verlängert werden – er wäre dann hinter Hellstern eingeplant. An einer Leihe des VfB-Talents zeigen allerdings auch der SC Paderborn, Holstein Kiel, Greuther Fürth sowie die Aufsteiger Energie Cottbus und VfL Osnabrück Interesse.