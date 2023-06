PSG und die Notlösung | Entscheidung im Gündogan-Poker?

Dann eben Luis

Selten hat sich ein Trainer bei der Wahl seines neuen Arbeitgeber derart wählerisch gezeigt wie Julian Nagelsmann. Zuerst der FC Chelsea, dann Tottenham Hotspur und die SSC Neapel, zuletzt Paris St. Germain – einen Korb nach dem anderen verteilte der Ex-Bayern-Coach an die europäischen Topklubs. Auch für letztgenannte Franzosen war die Absage eine herbe Enttäuschung, hatte sich der Klub auch in puncto Spielphilosophie schon voll auf Nagelsmann eingeschossen.

Zwar hat PSG mit Vereinszögling Thiago Motta einen Mann für alle Fälle in der Hinterhand, doch dem Italiener fehlt noch die Erfahrung im Umgang mit einer Mannschaft voller Topstars. Für den nächstbesten Kandidaten gilt das gewiss nicht. „Paris greift nach Luis“, titelt die ‚L’Équipe‘ am heutigen Montag. Luis Enrique, wie der Spanier normalerweise genannt wird, führte bereits den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft zum Erfolg. Trotzdem muss der 53-Jährige – so er denn wirklich in Paris anheuert – das Etikett Notlösung erst einmal abstreifen.

Der Trommelwirbel wird immer lauter. Lange kann es nicht mehr dauern, bis sich Ilkay Gündogan auf seinen neuen Klub festlegt – wenn das insgeheim nicht bereits geschehen ist. Zur Debatte steht noch ein Wechsel zum FC Barcelona, zum FC Arsenal oder ein Verbleib bei Manchester City. In wenigen Tagen werden wir wissen, welcher der genannten Vereine die Zusage erhält.

Die ‚Mundo Deportivo‘ will jetzt eine deutliche Tendenz zum FC Barcelona erkennen: „Gündogan vor der Unterschrift“, so die Schlagzeile der katalanischen Zeitung. Die Blaugrana hätten in den vergangenen Stunden „positive Signale“ vom Berater erhalten. Gündogan, vertreten von seinem Onkel Ilhan, stünde demnach kurz davor, das Angebot aus Katalonien anzunehmen.