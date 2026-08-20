Jamala Musiala wird nach seinem erneuten Zusammenbruch am Dienstag im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim nicht im Kader für den Supercup gegen Borussia Dortmund (Samstag, 20:30 Uhr) stehen. Das vermeldet das Onlineportal ‚Absolut Bayern‘.

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Musiala gab vorgestern bekannt, dass bei ihm gut behandelbare Absencen diagnostiziert wurden, die auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Laut ‚Absolut Bayern‘ traten erste Anzeichen während der Klub-WM im Sommer 2025 auf.