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Bundesliga

Musiala nicht im Bayern-Kader

von David Hamza - Quelle: Absolut Bayern
Jamal Musiala im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Jamala Musiala wird nach seinem erneuten Zusammenbruch am Dienstag im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim nicht im Kader für den Supercup gegen Borussia Dortmund (Samstag, 20:30 Uhr) stehen. Das vermeldet das Onlineportal ‚Absolut Bayern‘.

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Musiala gab vorgestern bekannt, dass bei ihm gut behandelbare Absencen diagnostiziert wurden, die auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Laut ‚Absolut Bayern‘ traten erste Anzeichen während der Klub-WM im Sommer 2025 auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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