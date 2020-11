Paciência und Co.: So schlagen sich die Eintracht-Leihgaben

Gonçalo Paciência (26, Schalke 04)

Die portugiesische Sturmkante ist bis dato gesetzt in der Offensive des FC Schalke 04, doch die bedenklich harmlosen Königsblauen (erst drei Tore in der Bundesliga) konnte auch Paciência bislang nicht aus der Krise schießen (ein Tor, eine Vorlage). Das hat allerdings weniger mit fehlender Kaltschnäuzigkeit seinerseits, als mit Schalkes doch arg limitiertem Angriffsspiel zu tun.

Dejan Joveljic (21, Wolfsberger AC)

Kein perfekter, aber ein ordentlicher Start für das serbische Sturm-Talent. Mit einer Ausnahme kam Joveljic in allen Pflichtspielen zum Einsatz, insgesamt bestritt er schon neun Partien für die Wolfsberger. Glanzpunkte setzte er vor allem in den beiden Europa League-Partien (ein Tor, eine Vorlage, zweimal Startelf). In der Liga ist in puncto Spielminuten und Torausbeute (zwei Treffer in sechs Partien) noch Luft nach oben.

Frederik Rönnow (28, Schalke 04)

Rönnows Plan, Spielpraxis zu sammeln, ist bereits aufgegangen. Der dänische Keeper profitierte von der Adduktorenverletzung seines Konkurrenten Ralf Fährmann und steht seit vier Bundesliga-Spielen im Schalker Kasten. Die Situation gleicht der seines Mannschaftskollegen Paciência: Die Spielzeit ist da, doch allein kann auch Rönnow den königsblauen Karren nicht aus dem Dreck ziehen. Zumal er dafür die gelegentlichen Unsicherheiten abstellen müsste.

Rodrigo Zalazar (21, FC St. Pauli)

Der Ausflug ins Unterhaus scheint sich voll auszuzahlen. Zalazar etablierte sich prompt als Stammspieler beim Kiezklub (sieben Einsätze) und erzielte bereits drei Tore – das jüngste im Stadtderby gegen den Hamburger SV (2:2). Hält der Achter seine Form, könnte er künftig eine gute Rolle bei der SGE spielen.

Nils Stendera (20, Lok Leipzig)

Der jüngere Bruder des einstigen Frankfurter Toptalents Marc Stendera kommt bei Lok Leipzig zu regelmäßigen Einsätzen, bislang war aber nur einer über 90 Minuten dabei. Da geht noch mehr für ein Bundesliga-Talent, das sich in der vierten Liga beweisen will.