Laporta: „Wer ist Haaland?“

„Wir wollen Haaland“. Mit diesen Worten konfrontierte ein Fan des FC Barcelona den Präsidenten Joan Laporta. Die nicht ganz ernst gemeinte Antwort des Barça-Bosses laut der ‚Sport‘: „Wer ist das?“

Dass Laporta natürlich genau weiß, um wen es sich handelt, machte er im nächsten Atemzug klar. Ebenso wie die Tatsache, dass er große Stücke auf den norwegischen Torjäger von Borussia Dortmund hält. Der 59-Jährige über Haaland: „Dieser Junge ist ein sehr guter Spieler.“

Darüber hinaus wollte sich Laporta nicht in die Karten schauen lassen. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass der FC Barcelona Haaland unbedingt verpflichten will. Zum einen würde die Urgewalt der oftmals ungefährlichen Offensive der Katalanen bestens zu Gesicht stehen. Zum anderen will Barça dem Erzrivalen Real Madrid nicht das Feld überlassen.