Transferzeugnis: Top und Flop bei Bayer

Miguel Gutiérrez - Note 1,5

Bayer 04 Leverkusen fand in Miguel Gutiérrez den idealen Ersatz für den abgewanderten Alejandro Grimaldo. Eine gute Technik, gefährliche Freistöße sowie punktgenaue Flanken auf Stürmer Patrik Schick gehören zu dem Repertoire des Linksverteidigers. Außerdem zieht er, wie sein Vorgänger Grimaldo, während des Spiels häufig ins Mittelfeld und kreiert so kreative Momente. Einzig in der Defensive hat der Spanier noch Luft nach oben.

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Guéla Doué - ohne Note

Doué kam für 30 Millionen Euro an den Rhein. Ob er dieses Geld wirklich wert ist, konnte er bisher noch nicht zeigen. Nur ein Kurzeinsatz gegen den FC Augsburg (2:2) steht zu Buche. Seitdem fällt der Rechtsverteidiger auf unbestimmte Zeit aus.

Facundo Medina - Note 1,5

Ein absoluter Volltreffer. Facundo Medina wurde direkt zum Führungsspieler in der Abwehr von Bayer. Der 27-Jährige geht mit seiner Zweikämpfhärte und unbändigem Willen voran. Mit seinen zwei Treffern in den bisherigen zwölf Spielen hat er zudem einen gewissen Torriecher bewiesen.

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Kennet Eichhorn - ohne Note

Fällt seit Monaten mit einer Stoffwechsel-Erkrankung aus. Sobald er zurückkehrt, soll der 17-Jährige behutsam an die Startelf herangeführt werden.

Moussa Diaby - Note 3,5

Diaby kam als großer Hoffnungsträger zurück nach Leverkusen. So ganz kann er an die früheren Leistungen im Bayer-Trikot bisher aber nicht anknüpfen. Der 27-Jährige stand bisher in neun Partien auf dem Rasen und stellt die gegnerischen Verteidiger immer wieder vor schwer zu bewältigende Aufgaben.

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Seine Tempo-Dribblings hat er in Saudi-Arabien nicht verlernt. Doch bisher konnte der Flügelspieler in der laufenden Saison erst einen Treffer erzielen. Das ist zu wenig, vor allem für die bezahlte Ablöse von 27,5 Millionen Euro. Fehlt aktuell wegen einer Oberschenkelverletzung.

Afonso Moreira - Note 5

Afonso Moreira kam für 29,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zur Werkself. In den Testspielen vor der Saison wusste der Außenstürmer absolut zu überzeugen. Doch als die Saison losging, veränderte sich auch das Spiel des Afonso Moreira. Er wirkt aktuell eher wie ein Fremdkörper im Leverkusener Offensivspiel.

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Oft sind seine Aktionen noch zu undurchdacht und leicht auszurechnen. Zu oft sucht er noch das Dribbling, wenn der Pass aber die bessere Wahl gewesen wäre. Den Einsatz kann man Moreira allerdings nicht abschreiben. Der schnelle Portugiese hilft in nahezu jeder Situation in der Defensive aus und schafft dadurch oftmals eine Überzahl auf dem Flügel.

Fazit: Note 3

Bayer hat auf dem Transfermarkt durchaus ein gutes Händchen gehabt. Lediglich Afonso Moreira muss die größere Investition noch rechtfertigen. Rang sechs in der Tabelle spricht dafür, dass auch der Kader ausreichend Qualität besitzt, um die intern gesteckten Ziele zu erreichen.

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