St. Pauli: Ultimatum für Blessin?

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
Alexander Blessin hat beim FC St. Pauli mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. @Maxppp

Alexander Blessin muss vorerst nicht um seinen Job als Cheftrainer des FC St. Pauli bangen. Punkten die Hamburger in den restlichen vier Ligaspielen des Jahres nicht, steht Blessin laut der ‚Sport Bild‘ aber „zur Disposition“. Die vergangenen acht Partien in der Bundesliga gingen allesamt verloren, in der Tabelle steht St. Pauli auf Rang 16.

Am Samstag ist der Kiezklub beim FC Bayern zu Gast, es folgen die Begegnungen gegen den 1. FC Köln, den 1. FC Heidenheim und Mainz 05.

