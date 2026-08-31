Sean Klaiber schließt sich dem VfL Bochum an. Der 32-jährige Rechtsverteidiger wechselt ablösefrei vom dänischen Erstligisten Bröndby IF zu den Westfalen. „Die 2. Bundesliga steht für eine hohe Intensität, diese Tugend verkörpert der VfL als Klub auch. Ich freue mich sehr, nun hier zu sein, und bin bereit, meine Energie auf den Platz zu bringen“, so Klaiber.

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Bochum-Manager Simon Zoller sagt: „Durch die schwere Verletzung von Jean Manuel Mbom, der die Position des Rechtsverteidigers mit abgedeckt hat, hatten wir dort Handlungsbedarf. Sean Klaiber bringt viel Erfahrung mit und kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Verteidigerposition eingesetzt werden. Mit seiner aggressiven und körperlich robusten Spielweise passt er sehr gut zu unserer Art Fußball zu spielen.“