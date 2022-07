United: Tausch-Deal mit van de Beek?

Manchester United sucht weitere Verstärkungen für den Kader und soll nun Ismaël Bennacer vom AC Mailand ins Visier genommen haben. Laut der ‚Daily Mail‘ ist United zwar an einer Verpflichtung des algerischen Mittelfeldspielers interessiert, jedoch sei den Red Devils die geforderte Ablöse von umgerechnet knapp 44,6 Millionen Euro zu hoch.

Eine Lösung könnte ein Tauschgeschäft sein, denn in Manchester wäre man offenbar durchaus bereit, Donny van de Beek (25) im Gegenzug nach Mailand ziehen zu lassen. Man erhoffe sich somit einen Großteil der Ablösekosten abzudecken. Bennacer selbst will die Rossoneri verlassen und eine Herausforderung außerhalb Italiens annehmen, so die ‚Daily Mail‘. United sei mit seinem Interesse aber nicht allein, denn auch der FC Arsenal soll seine Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt haben.