St. Pauli: Vasilj-Ersatz aus der Bundesliga?

Der Kreis der Interessenten für Florian Hellstern (18) wächst weiter. Nach Informationen der ‚Stuttgarter Nachrichten‘ bekundet auch der FC St. Pauli Interesse an einer Leihe des Torwarttalents vom VfB Stuttgart. Die Schwaben seien offen für „ein entsprechendes Vertragsmodell mit einer Leihgebühr im mittleren sechsstelligen Segment“, heißt es in dem Bericht.

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St. Pauli sucht nach dem Abschied von Nikola Vasilj (30) eine neue Nummer eins. Für den vakanten Posten wurde zuletzt auch Johannes Schenk (23/Preußen Münster) gehandelt. An VfB-Youngster Hellstern sind neben dem Bundesliga-Absteiger derweil auch der SC Paderborn, Hannover 96, Holstein Kiel, Greuther Fürth, Energie Cottbus und der VfL Osnabrück dran.