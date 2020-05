Weghorst lässt Zukunft in Wolfsburg offen

Wout Weghorst will sich bei der weiteren Karriereplanung nicht in die Karten schauen lassen. „Im Fußball kann man nicht viel planen“, gibt der Mittelstürmer des VfL Wolfsburg gegenüber dem ‚kicker‘ zu Bedenken, „jetzt sollten wir erst mal wieder spielen, dann sehen wir weiter. Natürlich habe ich Ambitionen. Aber [...] ich fühle mich in Wolfsburg sehr wohl.“

In seinen bald zwei Jahren bei den Wölfen avancierte Weghorst zu einem absoluten Leistungsträger, erzielte in diesem Zeitraum respektable 33 Pflichtspieltore in 70 Partien. Klar, dass der 27-jährigen Niederländer mit dieser Quote noch Begehrlichkeiten wecken wird. Sein Vertrag in Wolfsburg ist bis zum Sommer 2023 datiert.