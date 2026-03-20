Ablösefreier Europameister für Juve?

Juventus Turin wittert mit Blick auf den Sommer ein Transfer-Schnäppchen. Laut Gianluca Di Marzio arbeiten die Bianconeri an einer Verpflichtung von Leonardo Spinazzola, dessen Arbeitspapier bei der SSC Neapel zum Saisonende ausläuft. Die Alte Dame biete dem linken Außenverteidiger einen Zweijahresvertrag, während Napoli bisher eine einjährige Verlängerung mit der Option auf ein weiteres Jahr offeriert.

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Der 32-Jährige wolle seinem aktuellen Klub nun zunächst die Entscheidung lassen, ob das Angebot noch einmal verbessert wird. Ein Juve-Wechsel würde für Spinazzola eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte bedeuten. Der italienische Europameister von 2021 stand bereits zwischen 2010 und 2019 in der Jugend und bei den Profis der Turiner unter Vertrag, kam wegen mehrerer Leihstationen aber insgesamt nur auf zwölf Einsätze für die erste Mannschaft.