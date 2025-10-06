VfL Bochum: Verstärkung für Rösler
Uwe Rösler bringt einen externen Assistenten mit zum VfL Bochum. Wie der kriselnde Zweitligist mitteilt, verstärkt Alessandro Riedle das neu aufgestellte Trainerteam. „Ich habe einen Co-Trainer gesucht, der aus einer etwas anderen Generation kommt als ich, einen jungen Coach, der trotzdem bereits Erfahrung im Profibereich sammeln konnte“, gibt Rösler zu Protokoll.
Riedle, Sohn von 1990er Weltmeister Karl-Heinz Riedle, war bereits von 2022 bis 2024 als Co-Trainer für die U19 von Borussia Mönchengladbach tätig. Bis Ende Juni fungierte er in derselben Funktion beim FC Zürich. Nun will der 34-Jährige im deutschen Profifußball Fuß fassen. Übrigens: Im Gegenzug muss Murat Ural seine Koffer an der Castroper Straße packen.
