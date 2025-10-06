Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

VfL Bochum: Verstärkung für Rösler

von Julian Jasch
1 min.
Uwe Rösler bei der PK @Maxppp

Uwe Rösler bringt einen externen Assistenten mit zum VfL Bochum. Wie der kriselnde Zweitligist mitteilt, verstärkt Alessandro Riedle das neu aufgestellte Trainerteam. „Ich habe einen Co-Trainer gesucht, der aus einer etwas anderen Generation kommt als ich, einen jungen Coach, der trotzdem bereits Erfahrung im Profibereich sammeln konnte“, gibt Rösler zu Protokoll.

Unter der Anzeige geht's weiter
VfL Bochum 1848
Alessandro #Riedle wird neuer Co-Trainer anne Castroper. Willkommen! Gleichzeitig trennen sich #meinVfL und Murat #Ural. Danke für deinen Einsatz, Murat!

Infos hier:
Bei X ansehen

Riedle, Sohn von 1990er Weltmeister Karl-Heinz Riedle, war bereits von 2022 bis 2024 als Co-Trainer für die U19 von Borussia Mönchengladbach tätig. Bis Ende Juni fungierte er in derselben Funktion beim FC Zürich. Nun will der 34-Jährige im deutschen Profifußball Fuß fassen. Übrigens: Im Gegenzug muss Murat Ural seine Koffer an der Castroper Straße packen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bochum
Uwe Rösler

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Uwe Rösler Uwe Rösler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert