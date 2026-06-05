Neue Details enthüllt: Bayern will Liverpools größtes Juwel

Ismael Saibari gilt aktuell als heißester Transfer-Kandidat für die Offensive des FC Bayern. Mit dem Spieler selbst ist sich der deutsche Rekordmeister bereits einig und auch in den Ablöseverhandlungen mit der PSV Eindhoven spricht alles für ein baldiges erfolgreiches Ende, wie FT schon vor zwei Tagen berichtete.

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In der kommenden Woche soll es zu einem entscheidenden Treffen zwischen den Verantwortlichen kommen. Die Zwischenzeit nutzt der FC Bayern offenbar, um andere Personalien voranzutreiben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, loten die Münchner eine Verpflichtung von Rio Ngumoha vom FC Liverpool aus.

Das in der Regel bestens informierte Medium bezeichnet den 17-jährigen Engländer gar als oberstes Transferziel für den linken Flügel. Kommt Saibari also nur dann, wenn sich abzeichnet, dass Ngumoha nicht zu haben ist? Diese Schlussfolgerung wäre zumindest zulässig, wenn man der Einordnung von ‚The Athletic‘ Glauben schenkt.

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Liverpool will nicht verkaufen

Den 17-Jährigen von Liverpool loszueisen, wird aber definitiv kein leichtes Unterfangen. Beim LFC hat man dem Bericht zufolge bereits klargemacht, dass man das wohl größte Talent des Vereins nicht hergeben möchte. Kontakt zwischen den Klubs gebe es zudem noch nicht.

Ngumoah übernahm im vergangenen Sommer den Kaderplatz von Luis Díaz in Liverpool. In der abgelaufenen Saison kam das Reds-Eigengewächs auf 29 Einsätze für die Profis, in denen er zweimal traf und ein Tor vorbereitete. Sein Vertrag läuft bis 2028.

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Neue Details

Update (18:30 Uhr): Laut ‚Sky‘ verhandelte Bayern über Wochen mit Ngumoha und erzielte am 26. Mai eine vollständige mündliche Einigung mit dem Spieler. Am gestrigen Donnerstag sei der Deal aber vorerst gescheitert.

Vincent Kompany habe zudem bereits persönlich mit Ngumoha gesprochen und einem Transfer grünes Licht erteilt.