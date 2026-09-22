Wirtz zu schlau für die Mitspieler | Winter-Transferangriff auf Guirassy?

„Nicht auf derselben Wellenlänge“

Florian Wirtz kommt beim FC Liverpool nicht richtig in Fahrt und muss sich immer wieder harsche Kritik anhören. Nach dem glanzlosen 1:0-Erfolg am Sonntag gegen den AFC Bournemouth legte TV-Experte und LFC-Legende Jamie Carragher bei ‚Sky Sports‘ nach: „Wirtz hat wieder wirklich schlecht gespielt. Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts. Die Auswechslung war absolut berechtigt.“ Trainer Andoni Iraola verteidigte Wirtz im Anschluss, weitere Unterstützung erhält der DFB-Star nun von Emile Heskey. Der frühere Liverpool-Stürmer sieht das Problem auch bei den Mitspielern.

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Die ‚Bild‘ zitiert Heskey: „Wirtz erkennt Situationen früher als viele Mitspieler. Aber die Spieler sind nicht auf derselben Wellenlänge wie er (…) Er ist ein Verbindungsspieler. Aber dafür müssen die anderen auch Läufe anbieten.“ Es sei für Wirtz „sehr schwierig gewesen, aus Deutschland zu kommen. Ich habe es schon oft erlebt, dass Spieler dort fantastisch waren und dann in die Premier League wechselten. Jeder denkt, deutscher und englischer Fußball seien ähnlich, aber die Premier League ist etwas anders“, so Heskey, der betont: „Du wirst nicht von einem Tag auf den anderen vom jungen Superstar zu einem schlechten Spieler.“

ManUnited hat Guirassy im Visier

Auch in dieser Saison stellt Serhou Guirassy seine Offensivqualitäten unter Beweis. Der Mittelstürmer von Borussia Dortmund befindet sich offenbar im Blickfeld von Manchester United. Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge beobachten die Red Devils den 30-Jährigen aufmerksam, United prüfe eine mögliche Verplichtung mit Blick auf das Winter-Transferfenster.

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Dass ein treffsicherer Neuner wie Guirassy Begehrlichkeiten weckt, ist wenig überraschend. Aktuell erscheint ein baldiger Abschied vom BVB jedoch sehr unwahrscheinlich. Beide Seiten haben in dieser Saison stattdessen eher noch enger zusammengefunden, sodass sich Guirassy inzwischen sogar eine Verlängerung des 2028 auslaufenden Vertrags vorstellen kann.

Gefragt nach einem möglichen langfristigen Verbleib in Dortmund antwortete Guirassy kürzlich gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Wenn ich dieses Niveau auch in den kommenden Jahren habe – warum nicht? Ich fühle mich fit und wir werden sehen, was die Zukunft noch für mich bereithält. Ich habe hier noch Großes vor.“