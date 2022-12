„Der König ist tot“: Die Welt gedenkt Pelé

Einer der Größten, für viele Fußballfans immer noch der Größte, ist gestorben. Am gestrigen Donnerstagabend verstarb Pelé im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo im Alter von 82 Jahren. In Brasilien verhängte der scheidende Präsident Jair Bolsonaro eine dreitägige Staatstrauer. Die Anteilnahme in den internationalen Sportzeitungen ist groß. Am heutigen Freitag gibt es weltweit wohl keine Sportzeitung, die an der Huldigung der Sportlegende vorbeikommt.

Brasilien

„Pelé war die Summe von Messi und Cristiano Ronaldo“ – eine Gleichung, die für die größte brasilianische Tageszeitung ‚Folha de S. Paulo‘ endgültig ist. Die ‚O Globo‘ kann es dagegen noch nicht richtig fassen: „Pelé, der unsterbliche König des Fußballs, stirbt.“

England

„Der Beste“, lautet die simple Titelzeile des ‚Mirror‘. Der ‚Daily Star‘ würdigt „den wahren Goat“ und bezeichnet Pelé als „größten Fußballer, der je ein Paar Stiefel geschnürt hat“. Für den ‚Daily Express‘ bleibt der Brasilianer „unsterblich“.

Italien

Am Stiefel gedenkt man der Ikone ebenfalls auf sämtlichen Schlagzeilen. „Der König ist tot“, schreibt der ‚Corriere dello Sport‘. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ wirft einen sentimentalen Blick zurück auf Pelés Leistungen und titelt mit „Es war einmal ein König“.

Spanien

Die ‚as‘ bildet hingegen anders als die anderen Sportzeitungen lediglich die Füße von Pelé ab, die 1301 Tore in 1390 Spielen schossen. Auf der Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘ findet sich ebenfalls kein ikonisches Bild von einem der WM-Triumphe, sondern ein älterer, nachdenklicher Pelé, dem „besten Spieler der Geschichte“.

Argentinien

Auch im Land von Diego Maradona gedenkt man dem Brasilianer. Die argentinische Zeitung ‚Olé‘ schreibt: „Die Welt nimmt Abschied von O Rei: Im Alter von 82 Jahren ist Pelé, einer der größten Fußballer der Geschichte und der einzige, der drei Weltmeisterschaften gewonnen hat, gestorben. Er wird für immer vermisst werden. Die Traurigkeit hat kein Ende.“