150 Millionen gespart: Barça trotzdem bester Sturm Europas

Beim famosen 5:0 gegen FC Valencia erzielte der FC Barcelona am heutigen Sonntag die Saisontore 13 bis 17. Und das nach lediglich vier Spieltagen. Aushilfsmittelstürmer Raphinha (29) traf zum sechsten Mal, Lamine Yamal (19) und Mittelfeldspieler Fermin López (23) stehen bei jeweils schon vier Toren.

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Zwischenfazit: Julián Alvarez, der heiß umworben wurde und nur zu gerne zu Barça gewechselt wäre, fehlt bislang nicht. Jene 150 Millionen Euro, die zuletzt als Ablöse im Raum standen, sind nach wie vor auf dem Konto.

Was passiert mit Alvarez?

Hansi Flick kann nun in aller Ruhe beobachten, wie sich der heute erstmals eingewechselte Neuzugang Gabriel Jesus (29) und Ausnahmetalent Hamza Abdelkarim (18) entwickeln. Die Offensivqualität im Kader ist so enorm, dass kein großer Druck besteht.

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Ob respektive wann Atlético Madrid Verkaufsbereitschaft zeigen wird, bleibt ohnehin erst einmal offen. So könnte es darauf hinauslaufen, dass jene 150 Millionen entweder dauerhaft in Katalonien verbleiben oder anderweitig investiert werden.