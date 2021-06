Wimmer: Nächstes Ziel Bundesliga

Patrick Wimmer hat mit starken Leistungen für Austria Wien einige Interessenten auf den Plan gerufen. Seine sportliche Zukunft sieht der 20-Jährige in Deutschland, wie er im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ preisgibt: „Ich verfolge die deutsche Bundesliga intensiv. Daher würde es mich total reizen, auch dort zu spielen. Wer weiß, vielleicht auch schon ab kommender Saison. Mein Management ist in Gesprächen mit einigen Klubs, die ich sehr interessant finden würde.“

In Wien steht der Außenbahnspieler noch bis 2022 unter Vertrag. In wettbewerbsübergreifend 38 Pflichtspielen stand Wimmer in der abgelaufenen Saison auf dem Feld. Sechs Tore und ebenso viele Vorlagen gelangen ihm dabei.