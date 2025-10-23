Demme denkt an Schlussstrich

Diego Demme von Hertha BSC hat sich über seine Zukunft geäußert. „Erstmal will ich gesund bleiben und mal mehrere Spiele am Stück machen. Was danach kommt, ist offen. Ich will erstmal spielen und dann sehen, ob da noch irgendwelche Lasten sind, die ich mit mir herumschleppe. Ich bin offen für alles, aber ich könnte mir auch vorstellen, mit dem Fußball Schluss zu machen“, erklärt der 33-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘.

Der Mittelfeldspieler ergänzt: „Man weiß ja nie, was kommt. Am Ende mache ich bis Saisonende noch alle Spiele und habe dann Lust weiterzumachen.“ Zunächst möchte er jedoch das Vertrauen aus der Hauptstadt zurückzahlen: „Ich würde gerne beweisen, dass die Erwartungen in mich angemessen waren. Ich würde es dem Verein gerne zurückzahlen, dass sie mich geholt haben und mir den Rücken gestärkt und keinen Druck gemacht haben, als ich verletzt war.“