Nachfolger steht bereit: Ist Kwasnioks Schicksal besiegelt?

Der 1. FC Köln beweist in einem turbulenten Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach Moral und wendet spät die Niederlage ab. Durch eine ansprechende Leistung verdienen sich die Kölner ein 3:3-Unentschieden. Trotzdem ist es vorstellbar, dass Trainer Lukas Kwasniok nun seinen Job los ist.

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Das liegt daran, dass der 44-Jährige dem ihm gestellten Ultimatum nicht nachkommen konnte. Anfang März berichtete die ‚Sport Bild‘, dass Kwasniok aus den Spielen gegen Borussia Dortmund (1:2), den Hamburger SV (1:1) und Gladbach mindestens vier Punkte holen müsse, um seinen Job zu behalten. Aus besagten Pflichtspielen holte der FC allerdings nur zwei Zähler.

Gegen Kwasniok spricht außerdem der Abwärtstrend der vergangenen Wochen. Von den zurückliegenden 18 Bundesligaspielen konnten die Domstädter gerade einmal zwei gewinnen.

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Ob Kwasniok nun tatsächlich seinen Hut nehmen muss, werden die nächsten Tage zeigen. Als potenzieller Nachfolger steht der bisherige Co-Trainer René Wagner bereit. Auch Feuerwehrmann Friedhelm Funkel war in der Berichterstattung in den vergangenen Wochen ein Thema.

Update (18:14 Uhr): Geschäftsführer Sport Thomas Kessler vermied nach dem Spiel ein klares Bekenntnis. „Wir müssen das jetzt sachlich und rational analysieren. Wir haben heute eine große Enttäuschung erlebt, weil wir nur einen Punkt geholt haben. Die Erwartung war klar drei Punkte. Wir werden uns Gedanken machen, und ich werde auch ganz in Ruhe eine Nacht darüber schlafen“, gab Kessler zu Protokoll.