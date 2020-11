TV-Vermarktung: Geldsegen für die Serie A

Die Klubs der italienischen Serie A haben einen großen Deal an Land gezogen. Die Vollversammlung der Erstligisten einigte sich auf einen Verkauf von zehn Prozent ihrer kürzlich gegründeten Vermarktungsgesellschaft an ein Konsortium aus den Investmentfonds CVC, Advent und FSI. Insgesamt 1,7 Milliarden Euro nimmt die Serie A damit ein.

Das genannte Konsortium soll am Verkauf der Serie A-Übertragungsrechte für die Jahre 2021 bis 2024 mitwirken und der Vermarktungsgesellschaft helfen, die Erlöse zu steigern. Ein Szenario wie in Deutschland soll in Italien unbedingt verhindert werden: Hierzulande hatte die DFL die Bundesliga-Übertragungsrechte inmitten der Corona-Pandemie versteigert und musste einen leichten Rückgang der TV-Erlöse auf 4,4 Milliarden Euro für die kommenden vier Spielzeiten vermelden.