Barça plant mit Griezmann

Der FC Barcelona will auch in der kommenden Saison auf Antoine Griezmann setzen. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ kommt es für den amtierenden spanischen Meister nicht infrage, den Weltmeister zu verkaufen oder als Tauschobjekt zu nutzen in diesem Sommer.

Der 29-jährige Angreifer kam erst im vergangenen Sommer für 120 Millionen Euro von Atlético Madrid nach Barcelona. Die immens hohen Erwartungen konnte Griezmann seitdem nur selten erfüllen.