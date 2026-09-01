Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Danso kehrt Tottenham den Rücken

von Dominik Sandler - Quelle: safc.com
1 min.
Kevin Danso nach Spielende @Maxppp

Innenverteidiger Kevin Danso wechselt innerhalb der Premier League. Per Leihe mit Kaufpflicht schließt sich der Österreicher dem AFC Sunderland an. Sollten die Black Cats die Klasse halten, werden 25 Millionen Euro fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für denselben Betrag hatten die Spurs Danso vor einem Jahr vom RC Lens geholt. Der 27-Jährige hatte in der vergangenen Saison immerhin 36 Pflichtspiele für die Nordlondoner absolviert. Roberto De Zerbi hat für die aktuelle Saison nicht mehr mit ihm geplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Sunderland
Kevin Danso

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Sunderland Logo AFC Sunderland
Kevin Danso Kevin Danso
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert