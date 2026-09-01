Danso kehrt Tottenham den Rücken

Innenverteidiger Kevin Danso wechselt innerhalb der Premier League. Per Leihe mit Kaufpflicht schließt sich der Österreicher dem AFC Sunderland an. Sollten die Black Cats die Klasse halten, werden 25 Millionen Euro fällig.

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We are delighted to confirm the signing of Kevin Danso on a season-long loan from Tottenham Hotspur! ✍️🇦🇹 pic.twitter.com/h3vxyc6jFh — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2026

Für denselben Betrag hatten die Spurs Danso vor einem Jahr vom RC Lens geholt. Der 27-Jährige hatte in der vergangenen Saison immerhin 36 Pflichtspiele für die Nordlondoner absolviert. Roberto De Zerbi hat für die aktuelle Saison nicht mehr mit ihm geplant.