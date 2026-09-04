Djylian N‘Guessan glückt der Sprung in die englische Premier League. Der FC Liverpool gibt die Verpflichtung des französischen Angreifers für das kommende Wintertransferfenster offiziell bekannt.

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An den Zweitligisten AS Saint-Étienne soll Liverpool eine Ablöse von fünf Millionen Euro zahlen. Ab sofort wird N‘Guessan noch an den Ligue 1-Klub Stade Brest verliehen.

We have agreed a deal to sign Djylian N'Guessan from Saint-Etienne, with the French forward set to officially join the club on a permanent transfer in January 🔴



The 18-year-old will now spend the rest of the 2026-27 season on loan at Ligue 1 side Stade Brestois ℹ️ pic.twitter.com/MoXVl2oCxb — Liverpool FC (@LFC) September 4, 2026

Ob der 18-Jährige dann ab Januar oder erst zur nächsten Saison an der Anfield Road auflaufen wird, ist noch offen und soll dem Vernehmen nach im Winter entschieden werden.

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Für N‘Guessan wird es das erste Engagement außerhalb seines Ausbildungsklubs aus St. Étienne. Für die ASSE sammelte er bislang 13 Profieinsätze, in denen ihm ein Tor gelang.