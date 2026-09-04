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Offiziell Ligue 1

Liverpool verkündet ersten Winter-Neuzugang

In der zurückliegenden Transferperiode tätigte der FC Liverpool mit der Verpflichtung von Bradley Barcola von Paris St. Germain einen Statement-Transfer. Der erste Wintertransfer kommt ebenfalls aus Frankreich.

von Remo Schatz - Quelle: liverpoolfc.com
1 min.
Andoni Iraola als Liverpool-Trainer @Maxppp

Djylian N‘Guessan glückt der Sprung in die englische Premier League. Der FC Liverpool gibt die Verpflichtung des französischen Angreifers für das kommende Wintertransferfenster offiziell bekannt.

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An den Zweitligisten AS Saint-Étienne soll Liverpool eine Ablöse von fünf Millionen Euro zahlen. Ab sofort wird N‘Guessan noch an den Ligue 1-Klub Stade Brest verliehen.

Ob der 18-Jährige dann ab Januar oder erst zur nächsten Saison an der Anfield Road auflaufen wird, ist noch offen und soll dem Vernehmen nach im Winter entschieden werden.

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Für N‘Guessan wird es das erste Engagement außerhalb seines Ausbildungsklubs aus St. Étienne. Für die ASSE sammelte er bislang 13 Profieinsätze, in denen ihm ein Tor gelang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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