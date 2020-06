Entscheidung gefallen: Favre bleibt beim BVB

Borussia Dortmund hält an Lucien Favre fest. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden die Schwarz-Gelben mit ihrem 62-jährigen Trainer in die neue Saison gehen. Favres Vertrag läuft noch bis 2021.

In den vergangenen Monaten war wiederholt über eine vorzeitige Trennung von Klub und Übungsleiter spekuliert worden, unter anderem da Favre mit den Dortmundern bisher noch keinen Titel gewinnen konnte. Laut ‚Bild‘ gab es zuletzt auch im Winter beim BVB interne Diskussionen zur Favre-Zukunft.

Die Zweifel der Verantwortlichen scheinen aber mittlerweile verflogen. Das liegt wohl auch an einer starken Rückrunde, in der die Borussen zuletzt einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen den Konkurrenten RB Leipzig einfahren konnten. Der BVB setzt in seiner Personalplanung also auf Kontinuität. Sportchef Michael Zorc verlängerte am heutigen Mittwoch seinen 2021 auslaufenden Vertrag bis 2022.