Pogba-Poker: Juve macht Ernst

2016 ging Paul Pogba als damals teuerster Spieler der Welt für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United. Sechs Jahre später könnte der französische Weltmeister ablösefrei den Rückweg einschlagen.

Schon lange liebäugeln beide Seiten mit einer Reunion, nun unternehmen die Italiener offenbar konkrete Schritte. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Juve Kontakt zu Mino Raiola aufgenommen und dem Berater Zahlen auf den Tisch gelegt.

Vlahovic-Gehalt für Pogba

Pogba soll in Turin so viel verdienen können wir Winter-Neuzugang Dusan Vlahovic, also rund zehn Millionen Euro pro Saison inklusive Boni. In Manchester streicht der 28-jährige Mittelfeldspieler bislang deutlich mehr ein.

Eine Vertragsverlängerung im Old Trafford ist derweil noch nicht völlig vom Tisch. Neben Juve soll auch Paris St. Germain scharf auf Pogba sein. Die Spuren zu Real Madrid und dem FC Barcelona sind mittlerweile verwischt.