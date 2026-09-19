Alles klar: Neuer Job für Wagner

Sandro Wagner wird neuer Trainer von Hannover 96. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 38-Jährige final mit dem Zweitligisten auf eine Zusammenarbeit geeinigt und wird am Montag erstmals das Training leiten.

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‚Sky‘ bestätigt die Meldung und berichtet ergänzend von einer Vertragslänge bis 2028. Hannover hat die Wagner-Verpflichtung noch nicht offiziell bestätigt. Zeitnah ist jedoch mit einer Verkündung zu rechnen. Am morgigen Sonntag treffen die 96er auf den VfL Bochum (13:30 Uhr) – Interimstrainer Lars Barlemann wird dann die Mannschaft anleiten.

Wagner tritt bei den Niedersachsen die Nachfolge von Christian Titz an, der kürzlich entlassen wurde. Für den 38-Jährigen ist es der erste Trainer-Job seit seiner Entlassung beim FC Augsburg im Dezember 2025.