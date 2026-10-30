Kuriose Anekdote zum Trapp-Transfer

Der entscheidende Mann beim Transfer von Kevin Trapp zum FC Paris war überraschenderweise der Vater von Ex-Teamkollege Ellyes Skhiri. Das verrät der ehemalige DFB-Keeper im Podcast ‚Copa TS‘. 2025 wechselte der 36-Jährige von Eintracht Frankfurt zurück in die französische Hauptstadt, wo er von 2015 bis 2019 bei Paris St. Germain unter Vertrag gestanden hatte.

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„Der Wechsel nach Paris kam eher zufällig über den Vater von Ellyes Skhiri zustande. Er kannte den damaligen Trainer vom FC Paris. So gab es den ersten Kontakt. Stephane Gilli (damaliger Paris-Trainer, Anm. d. Red.) hat mich damals angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Wir haben das erste Mal über eine Stunde telefoniert und es ging nur zehn Minuten über Fußball. Dann habe ich mit meinem Berater Volker Struth gesprochen und er hat den Transfer in die Wege geleitet“, so Trapp über seinen Transfer.