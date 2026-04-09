Als Miron Muslic im vergangenen Mai als neuer Coach von Schalke 04 präsentiert wurde, rechneten wohl nur die wenigsten damit, dass man nun als Zweitliga-Tabellenführer an der Bundesliga-Rückkehr kratzt. Nicht in Stein gemeißelt ist aber, dass der Erfolgstrainer mit den Knappen den Gang in Liga eins antreten würde.

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Im Aufstiegsfall verlängert sich Muslic’ Arbeitspapier zwar automatisch um ein Jahr bis 2028, sein Kontrakt enthält allerdings eine gestaffelte Ausstiegsklausel. Der ‚Bild‘ zufolge wären je nach Klub fünf bis acht Millionen Euro fällig, um den 43-Jährigen aus seinem Kontrakt herauszukaufen. Die Boulevardzeitung schließt zudem nicht aus, dass ein Verein besagte Summe bereits im Sommer auf den Tisch legt.

Den Schalkern wären dann die Hände gebunden. Immerhin hat sich S04 auf ein solches Szenario offenbar vorbereitet. Co-Trainer Tim Hoogland, der im Ruhrpott erst kürzlich bis 2029 verlängerte, wird als möglicher Nachfolger genannt. Die ‚Bild‘ legt sich sogar fest, dass der 40-Jährige eines Tages hauptverantwortlich in Gelsenkirchen übernimmt – womöglich schon im Anschluss an diese Saison.