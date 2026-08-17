Sporting Lissabon und Nottingham Forest sind allem Anschein nach ins Rennen um Karim Coulibaly (19) eingestiegen. Laut ‚Sky Italia‘-Journalist Luca Bendoni strecken beide Vereine die Fühler nach dem Innenverteidiger vom SV Werder Bremen aus. Darüber hinaus sollen weiter namentlich nicht genannte Klubs Interesse signalisieren.

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Coulibaly wechselte erst kürzlich seine Berater – offenkundig mit dem Ziel, einen Transfer in diesem Sommer voranzutreiben. Wurden zwischenzeitlich noch 45 Millionen Euro Ablöse für den Linksfuß gehandelt, soll sich Werder mittlerweile mit 30 Millionen zufriedengeben.

Einen Großteil der Summe würde der Bundesligist direkt in frisches Personal reinvestieren. Entsprechend sind die Bremer tendenziell an einem schnellen Coulibaly-Verkauf interessiert. Sehr konkret scheinen die Spuren nach Lissabon respektive Nottingham aber bislang nicht zu sein.