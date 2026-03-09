Menü Suche
Klopps Haltung zur RB-Kabine

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Jürgen Klopp 2425 @Maxppp

Jürgen Klopp verzichtet bewusst auf Ansprachen vor der Mannschaft von RB Leipzig. Darauf hat man sich laut einem Bericht der ‚Bild‘ intern verständigt. Zum einen wolle der 58-Jährige, der derzeit als Head of Global Soccer fungiert, nicht mehr als Coach wahrgenommen werden. Außerdem soll Klopp in der Kabine nicht die Autorität von Cheftrainer Ole Werner schwächen, der im Sommer seine Wunschlösung für den Trainerposten war und zu dem er einen engen Draht pflegt.

Nach dem wenig überzeugenden Last-Minute-Sieg gegen den FC Augsburg (2:1) am Samstag hatte laut der ‚Bild‘ stattdessen Red Bull-Boss Oliver Mintzlaff einen rund 15-minütigen Appell an die RB-Profis gerichtet. Mintzlaff habe die Spieler vor den wichtigen Duellen gegen die Konkurrenten um die Champions League-Ränge VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim nochmal in die Pflicht genommen.

Jürgen Klopp

