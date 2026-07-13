Nicht nur RB Leipzig, der FC Schalke und die TSG Hoffenheim beschäftigen sich mit Otto Rosengren. Wie die schwedische Zeitung ‚Expressen‘ berichtet, ist auch der 1. FC Köln ins Rennen um den 23-Jährigen von Malmö FF eingestiegen. Die Rheinländer haben sogar schon Kontakt zur Spielerseite aufgenommen.

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Dem Bericht zufolge ist neben dem FC vor allem der FC Middlesbrough an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers interessiert. Da Rosengren nur noch eineinhalb Jahre an Malmö gebunden ist, soll er in diesem Sommer verkauft werden. Köln hat in Eric Martel (24/FSV Mainz) und Denis Huseinbasic (25/SC Braga) gleich zwei Spieler im Zentrum verloren und ist deshalb auf der Suche nach Ersatz.