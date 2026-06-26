Trotz der zweitmeisten Spiele ohne Gegentor in der abgelaufenen Bundesliga-Saison sieht Borussia Mönchengladbach weiterhin Bedarf in der Verteidigung. Mit David Herold (23) und Yukhym Konoplya (26) wurden bereits zwei Außenverteidiger verpflichtet, nun soll auch im Defensivzentrum nachgelegt werden.

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Da die Leihe von Kota Takai (21) endet und zudem Marvin Friedrich (30) den Verein verlässt, blickt der Bundesligist nach Dänemark, um die entstandene Kaderlücke zu schließen. Nach Informationen von ‚Tipsbladet‘ steht Lukas Kirkegaard bei den Fohlen hoch im Kurs. Demnach haben die Gladbacher bereits ein erstes Angebot in Höhe von 3,5 Millionen Euro für den 20-Jährigen abgegeben, das Viborg FF jedoch umgehend ablehnte.

Der dänische Erstligist erhofft sich vom Verkauf des jungen Innenverteidigers eine neue vereinsinterne Rekordablöse. Gladbach müsste demnach mindestens 4,5 Millionen Euro auf den Tisch legen. Momentan zeigt sich die Borussia allerdings nicht bereit, ihre Offerte noch einmal nachzubessern, weshalb der Transfer aktuell auf Eis liegt.

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Kirkegaard steht in Viborg noch bis 2028 unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Rechtsfuß in 25 Pflichtspielen zum Einsatz und biss sich insbesondere zum Saisonende in der Meisterrunde in der Startaufstellung fest.