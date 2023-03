„50 zu 50“ im Rennen um Bellingham

Weit über 100 Millionen würde ein Verkauf von Jude Bellingham in Borussia Dortmunds Kassen spülen. Der FC Liverpool, Real Madrid und Manchester City sollen die besten Karten im Rennen um den 19-jährigen Mittelfeldspieler besitzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Abgang im Sommer ist aber womöglich weniger wahrscheinlich als hier und da bislang angenommen wurde. Wie die ‚Bild‘ unter Berufung auf BVB-Kreise berichtet, stehen die Chancen 50 zu 50, dass Bellingham über die Saison hinaus in Dortmund bleibt.

Lese-Tipp

BVB nur Notlösung für Kamada?

Der Tabellenzweite will den Engländer mit einer dicken Gehaltserhöhung an Bord halten. Statt sechs Millionen könnte Bellingham künftig 15 Millionen Euro pro Jahr einstreichen. Eine Entscheidung dürfte aber noch eine Weile auf sich warten lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gespräche geplant

Wie sich die Dinge „zum Sommer hin entwickeln, kann ich heute noch nicht sagen“, betonte Sportdirektor Sebastian Kehl erst kürzlich, „ich kann nur sagen, dass mit ihm und seiner Familie noch keine Gespräche geführt wurden.“

Kehl meint: Irgendwann wird Bellingham „womöglich kommen und sagen: ‚Ich möchte was Neues machen.‘ Vielleicht sagt er aber auch ‚ich will bleiben‘ und wir verlängern.“ Beim BVB hofft man auf letzteres Szenario und zumindest ein weiteres Bellingham-Jahr in schwarz-gelb.