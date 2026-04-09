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Nächster Interessent für Alajbegovic

von Daniel del Federico - Quelle: Alfredo Pedullà
1 min.
Kerim-Sam Alajbegovic im Einsatz für RB Salzburg @Maxppp

Bayer Leverkusen muss im Sommer wohl hart um den Verbleib von Kerim Alajbegovic kämpfen. Nach Informationen von Alfredo Pedullà zeigt nun auch die SSC Neapel Interesse am 18-Jährigen. Gli Azzurri sollen die Entwicklung des Bosniers bei RB Salzburg bereits über die gesamte Saison hinweg beobachten.

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Napoli ist im Werben um den offensiven Mittelfeldspieler jedoch nicht allein: Neben den Ligakonkurrenten AC Mailand und AS Rom haben auch Topklubs aus England und Spanien sowie das portugiesische Duo Benfica und Sporting Lissabon den Rechtsfuß auf dem Zettel. Erst vor zwei Wochen hatte die Werkself die Rückkehr von Alajbegovic bekannt gegeben, nachdem man die Rückkaufklausel in Höhe von acht Millionen Euro aktiviert hatte. Dem Vernehmen nach fordert Leverkusen eine Ablöse zwischen 15 und 20 Millionen Euro für das Offensiv-Juwel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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