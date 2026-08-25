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Offiziell 2. Bundesliga

Wolfsburg lässt Grabara ziehen

von Lukas Weinstock - Quelle: juventus.com
Kamil Grabara gibt Anweisungen @Maxppp

Der VfL Wolfsburg gibt Kamil Grabara vorübergehend ab. Der polnische Nationalkeeper wechselt auf Leihbasis zu Juventus Turin. Dem Vernehmen nach ist eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro Bestandteil des Deals.

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Grabara gehörte beim VfL den ganzen Sommer über zu den Abgangskandidaten, da er den Gang in die zweite Liga nicht mit antreten wollte. Mit dem Wechsel zu Juve haben die Parteien eine zufriedenstellende Lösung für alle Seiten gefunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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