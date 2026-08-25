Wolfsburg lässt Grabara ziehen

Der VfL Wolfsburg gibt Kamil Grabara vorübergehend ab. Der polnische Nationalkeeper wechselt auf Leihbasis zu Juventus Turin. Dem Vernehmen nach ist eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro Bestandteil des Deals.

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Ufficiale | Kamil Grabara è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



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Grabara gehörte beim VfL den ganzen Sommer über zu den Abgangskandidaten, da er den Gang in die zweite Liga nicht mit antreten wollte. Mit dem Wechsel zu Juve haben die Parteien eine zufriedenstellende Lösung für alle Seiten gefunden.