2. Bundesliga
Wolfsburg lässt Grabara ziehen
@Maxppp
Der VfL Wolfsburg gibt Kamil Grabara vorübergehend ab. Der polnische Nationalkeeper wechselt auf Leihbasis zu Juventus Turin. Dem Vernehmen nach ist eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro Bestandteil des Deals.
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Ufficiale | Kamil Grabara è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) August 25, 2026
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Grabara gehörte beim VfL den ganzen Sommer über zu den Abgangskandidaten, da er den Gang in die zweite Liga nicht mit antreten wollte. Mit dem Wechsel zu Juve haben die Parteien eine zufriedenstellende Lösung für alle Seiten gefunden.
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