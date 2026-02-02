Menü Suche
Kommentar 1
Augsburg: Entscheidung bei Kömür

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Mert Kömür bejubelt sein Tor @Maxppp

Der FC Augsburg setzt auch in der Rückrunde auf Mert Kömür. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 20-Jährige nicht zu Besiktas wechseln. Der Istanbuler Klub hatte zehn Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni geboten.

Die Fuggerstädter benötigen den Offensivspieler aber im Kampf gegen den Abstieg und lassen den deutschen U21-Nationalspieler deshalb nicht ziehen. Vor allem zu Beginn der Hinrunde und unter Sandro Wagner war Kömür ein wichtiger Faktor, seit der Übernahme von Manuel Baum tut er sich etwas schwer. Kömürs Vertrag läuft noch bis 2029.

Alle Kommentare anzeigen (1)
