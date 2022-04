Eriksen: „Chance“ auf Brentford-Verbleib

Christian Eriksen könnte auch in der nächsten Saison für den FC Brentford auflaufen. „Vor dem Ende der Saison wird wohl nichts entschieden sein, aber wir sind natürlich riesig daran interessiert, dass er bleibt“, erklärte Trainer Thomas Frank auf einer Pressekonferenz (zitiert via ‚Sky Sports‘), „es liegt an Christian, herauszufinden, was er will. Ich denke, dass wir eine Chance haben – zu hundert Prozent.“

Eriksen unterschrieb im Wintertransferfenster in Brentford, nachdem sein Vertrag bei Inter Mailand aufgelöst worden war. Im Trikot der Bees präsentiert sich der 30-Jährige weniger als ein Jahr nach seinem bei der EM erlittenen Herzstillstand in Topform. Ein Tor und ein Assist stehen in vier Premier League-Einsätzen zu Buche.