Polter verhandelt mit Eredivisie-Klub

Sebastian Polter steht offenbar vor einem Wechsel in die Eredivisie. Wie die die niederländische Regionalzeitung ‚De Limburger‘ berichtet, befindet sich der derzeit vereinslose Angreifer in Gesprächen mit Fortuna Sittard. Ein Treffen zwischen der Vereinsführung und dem 29-Jährigen soll bereits am gestrigen Samstagnachmittag stattgefunden haben.

Polter ist seit seinem Vertragsende bei Union Berlin auf Vereinssuche. In der abgelaufenen Bundesligasaison stand der 1,92 Meter große Mittelstürmer unter Trainer Urs Fischer in 13 Einsätzen lediglich zwei Mal in der Startelf und steuerte je zwei Treffer und zwei Assists bei. Ende Mai wurde Polter dann wegen unterschiedlicher Ansichten bei einem Corona bedingten Gehaltsverzicht suspendiert.