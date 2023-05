HSV: Kittel-Abschied besiegelt

Sonny Kittel und der Hamburger SV werden nach dem Ende der Saison aller Voraussicht nach getrennte Wege gehen. Laut der ‚Bild‘ ist beim 30-jährigen Mittelfeldspieler die Entscheidung gefallen, den auslaufenden Vertrag bei den Rothosen nicht mehr zu verlängern. Im Winter stand der Edeltechniker unmittelbar vor einem Transfer nach Saudi-Arabien. Weil der HSV allerdings kurz vor Transferschluss keinen adäquaten Kittel-Nachfolger auftreiben konnte, fiel der Wechsel auf der Zielgeraden ins Wasser.

Im Anschluss an den geplatzten Transfer kam Kittel zunächst seltener zum Einsatz. In den zurückliegenden Wochen konnte sich der Freistoß-Experte jedoch ins Team von Trainer Tim Walter zurückkämpfen. In den vergangenen fünf Partien steuerte der Rechtsfuß vier Torbeteiligungen bei. Insgesamt bestritt Kittel seit 2019 134 Pflichtspiele (72 Scorerpunkte) für die Hamburger. Ob es für den Mittelfeldspieler im Sommer mit Verspätung nach Saudi-Arabien geht, ist noch offen. Auch die USA, Australien sowie Dubai und Katar gelten als potenzielle Ziele.

