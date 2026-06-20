Im Live-Ticker: Alle Infos zum zweiten DFB-Spiel

Das Spiel wird im ZDF und auf Magenta TV übertragen. Im Öffentlich-rechtlichen moderiert Jochen Beyer, als Experten begleiten Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich das Spiel. Kommentiert wird die Partie von Oliver Schmidt.

Bei der Telekom ist Johannes B. Kerner im Einsatz. Dem erfahrenen TV-Moderator stehen Thomas Müller und Jürgen Klopp mit ihrer Expertise zur Seite. Wolff Fuss ist die bekannte Stimme während des Spiels.