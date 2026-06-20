Im Live-Ticker: Alle Infos zum zweiten DFB-Spiel
Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste. FT hält euch mit allen Entwicklungen rund um die DFB-Elf auf dem Laufenden.
Aufstellung ist da
Die offizielle Aufstellung für das Spiel gegen die Elfenbeinküste ist da. Julian Nagelsmann verzichtet auf jegliche Experimente und schickt die gleiche Elf wie gegen Curaçao (7:1) ins Rennen.
User-Voting beendet
Jetzt ist auch das Ergebnis des FT-Uservotings bekannt. Die meisten Teilnehmer gehen von einem Deutschland-Sieg aus.
Fans sind heiß
‚Sky‘-Reporter Kerry Hau teilt Bilder vom Fanmarsch aus Toronto. Über 3.000 deutsche Fans sollen dabei sein. Die Stimmung ist super. Hoffentlich überträgt sich das auch auf die Mannschaft.
Deutscher Fanmarsch in Toronto. Über 3000 Menschen stimmen sich auf das Spiel gegen die Elfenbeinküste ein! 🇩🇪 @SkySportDE pic.twitter.com/fo5Nn0eP98— Kerry Hau (@kerry_hau) June 20, 2026
Zwei Sender zeigen das Spiel
Das Spiel wird im ZDF und auf Magenta TV übertragen. Im Öffentlich-rechtlichen moderiert Jochen Beyer, als Experten begleiten Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich das Spiel. Kommentiert wird die Partie von Oliver Schmidt.
Bei der Telekom ist Johannes B. Kerner im Einsatz. Dem erfahrenen TV-Moderator stehen Thomas Müller und Jürgen Klopp mit ihrer Expertise zur Seite. Wolff Fuss ist die bekannte Stimme während des Spiels.
Zwiespalt in Sachsen
Bei RB Leipzig ist man sich wohl nicht ganz sicher, wem heute Abend die Daumen gedrückt werden. Was David Raum und Assan Ouédraogo wohl davon halten?
Admin heute so 👇 pic.twitter.com/4IXLYKNkNQ— RB Leipzig (@RBLeipzig) June 20, 2026
Viel Arbeit für Deutschland
Die Elfenbeinküste wird ein echter Gradmesser für die DFB-Elf. Welche Gefahren lauern und worauf das Team von Julian Nagelsmann besonders achten muss, könnt ihr hier nachlesen:
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