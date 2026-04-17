Neuer Job für Toppmöller?

Dino Toppmöller weckt Interesse in der Premier League. Wie Sacha Tavolieri berichtet, steht der 45-Jährige sowohl bei Crystal Palace als auch dem AFC Bournemouth auf der Liste. Letztgenannte Cherries haben sich inzwischen allerdings für Marco Rose entschieden, nur noch Details sind zu klären. Toppmöller stand zuletzt bei Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie.

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Toppmöller absolvierte als Trainer der Eintracht 121 Pflichtspiele und führte die SGE im vergangenen Jahr in die Champions League. Nach einer durchwachsenen Hinrunde musste der Übungsleiter Anfang diesen Jahres jedoch die Koffer packen. Seither wurde Toppmöller mit verschiedenen Klubs aus der Bundesliga in Verbindung gebracht. Darunter der FC St. Pauli, der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln. Wohin es den ehemaligen Co-Trainer des FC Bayern schlussendlich zieht, ist noch offen.